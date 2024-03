Stiri pe aceeasi tema

- Declaratia a fost facuta vineri, cu ocazia unei vizite de lucru in orasul Beclean din judetul Bistrita-Nasaud, unde din decembrie anul trecut a fost deschisa circulatiei o varianta ocolitoare, menita sa preia o parte din traficul de pe Drumul National 17, principala cale de legatura dintre Transilvania…

- Intr-o conferința de presa, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu a precizat ca firma care realizeaza studiul de fezabilitate pentru Autostrada Nordului, tronsonul de la Bistrița la Suceava este in intarziere, dupa ce a mai cerut prelungirea termenului limita de doua ori. Acesta a spus ca nu va…

- Fapte nu vorbe! Ca Moldova va avea autostrada este deja o certitudine, spune premierul Marcel Ciolacu, de pe santierul autostrazii A7, in zona localitatii Adjud, unde se affa in vizita. Premierul a reiterat, de asemenea, importanta stabilitatii politice si a lucrului in echipa. ”…Nu exista niciun metru…

- Incep lucrarile la drumul expres care leaga nordul Europei de sudul Europei, in Romania. Este una dintre cele mai importante legaturi rutiere. Iata ce a transmis mnistrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, despre aceste lucrari!

- Marcel Ciolacu a spus la Satu Mare ca anul 2024 este unul in care vom avea mai multe randuri de alegeri și se vor incerca dezbinari din toate parțile. „Suntem in anul 2024. Nu mai putem compara mesajele și Romania anilor 90, 92. Este evident ca aici conviețuim cu toții impreuna. Vorbim de romani de…

- Transportatorii se intalnesc cu ministrul Transporturilor la ora 13:00, cu care intentioneaza sa discute, printre altele, despre tolerantele la mase, despre eTransport, despre stabilirea unor culoare de transport sau subventionarea motorinei, potrivit presedintelui Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- S-a deschis circulația pe tronsonul al treilea al drumului expres Craiova-Pitești, de sambata putandu-se circula pe 71,6 km ai acestui drum, intre Robanesti si Colonesti, a anuntat ministrul Transporturilor si Infrastructurii , Sorin Grindeanu. „S-a deschis circulatia pe inca un tronson al primului…