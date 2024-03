„Romania are, de astazi, peste 1.091 km de autostrada si de drum expres in circulatie. In prezent, sunt in implementare (proiectare si executie) contracte pentru construirea a inca 729 km de drum de mare viteza si lansate in licitatie contracte pentru alti 203 km”, a scris Sorin Grindeanu, joi pe Facebok. Articolul Ministrul Transporturilor: Romania are, de astazi, peste 1.091 km de autostrada si de drum expres in circulatie apare prima data in Money .