Stiri pe aceeasi tema

- Dupa criticile aduse pe Asociația Pro Infrastructura, potrivit careia inaugurarea intregii sectiuni de 80 kilometri, pe profil complet, a Autostrazii A7, dintre Focsani si Buzau, este practic imposibila in 2024, ministrul Transporturilor reacționeaza dur la aceste afirmații.

- O filmare cuprinzatoare din avion a celor 319 kilometri de autostrada, reprezentand cel mai lung șantier aflat in desfașurare in Romania in acest moment, a fost realizata și prezentata in patru episoade de catre Asociația Pro Infrastructura. Filmarea evidențiaza progresul lucrarilor, dar și intarzierile…

- Sorin Grindeanu a facut, vineri, o vizita la santierul proiectului Centura Barlad. “Contractul aici a fost semnat undeva in decembrie 2018, cu termen de finalizare in 2021. In 2022, undeva pe la jumatatea anului, poate chiar in a doua jumatate a anului, am reusit sa deblocam acest proiect care era…

- USR afirma, luni, ca ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, ingroapa cele mai mari proiecte de infrastructura la o companie fara buget si fara angajati, dupa ce a intarziat doi ani autostrazile A8, A3 si A13. USR afirma ca, ”dupa ce a intarziat doi ani autostrazile A8, A3 si A13, ministrul PSD…

- „Romania are, de astazi, peste 1.091 km de autostrada si de drum expres in circulatie. In prezent, sunt in implementare (proiectare si executie) contracte pentru construirea a inca 729 km de drum de mare viteza si lansate in licitatie contracte pentru alti 203 km”, a scris Sorin Grindeanu, joi pe Facebok. …

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca undeva pana in 15 aprilie vor fi dati in circulatie aproximativ 13 kilometri, cei 6 care au fost finalizati la finalul anului trecut, dar care nu puteau fi utilizati, plus cei de 7 de pe lotul 1, asta insemnand ca se circula pe 23 de km si jumatate,…

- Ministrul Finantelor s-a intalnit, vineri, cu presedintele Bancii Europene de Investitii, Nadia Calvino, cu care a discutat despre sprijinirea IMM-urilor, dar si despre investitii in transportul sustenabil, scoli, spitale sau reteaua de apa si canalizare. ”Romania are parteneri importanti care sunt…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca isi mentine promisiunea facuta la sfarsitul anului 2022 conform careia in anii 2023 si 2024 Romania va avea 250 de noi kilometri de autostrada si drum expres, transmite News.ro. In prezent, sunt finalizati 88 de kilometri din totalul de 250 promisi…