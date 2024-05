Stiri pe aceeasi tema

- FOTO: Un dealer de droguri „a lucrat” de 1 mai și a fost prins de jandarmii din Alba. Ce au descoperit aceștia asupra barbatului FOTO: Un dealer de droguri „a lucrat” de 1 mai și a fost prins de jandarmii din Alba. Ce au descoperit aceștia asupra barbatului Jandarmii din Alba Iulia au gasit in mașina…

- MARȚI: Jandarmii organizeaza ședințe de trageri in poligonul MApN din Micești. Accesul populației in zona, interzis Jandarmii organizeaza ședințe de trageri in poligonul MApN din Micești. Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Avram Iancu” Alba organizeaza marți, 16 aprilie, ședințe de tragere in poligonul…

- Un barbat a fost prins de jandarmii constanțeni, luni, in gara din Medgidia, cu 100 de grame de “muguri vegetali” asupra sa, transmite Jandarmeria intr-un comunicat de presa. “Ieri, 25.03.2024, in jurul orei 21:00, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, aflați in timpul…

- Substante interzise depistate de jandarmii din Constanta Ieri, 24.03.2024, in jurul orei 23:30, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, aflati in timpul unei misiuni de patrulare in municipiul Medgidia au observat, in statia de taxiuri situata la intersectia strazilor Ovidiu…

- Marți noapte, jandarmii din Bacau au sesizat doi barbați cu un comportament mai puțin obișnuit care au inceput sa fuga imediat dupa ce au fost observați. Unul dintre barbați a fost prins, iar jandarmii au gasit asupra sa mai multe pliculețe cu substanțe interzise. Iata ce declarații a facut batranul.

- “Mi-a dat pachetul asta. Nu știu exact, dar cred ca este hașiș.” Aceasta a fost declarația unui barbat in varsta de 72 de ani, care a fost prins de jandarmi in scara unui bloc din Bacau, avand substanțe interzise asupra sa. Totul s-a petrecut seara trecuta, in jurul orei 22.00, cand jandarmii din cadrul…