Stiri pe aceeasi tema

- Din aceasta suma, 17,48 milioane de euro (87,39 milioane de lei) reprezinta finantarea de la Bugetul National, iar diferenta este acoperita din FEADR – Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, mai arata comunicatul de presa al AFIR. Cele mai multe plati, respectiv 112,7 milioane de euro au…

- ”Beneficiarii FEADR au primit in aceasta saptamana in conturile bancare o noua transa de plata in valoare totala de 119 milioane de euro (594,66 milioane de lei)”, arata ministerul. Prin platile efectuate in perioada 22 – 30 aprilie 2024, Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale a decontat cheltuielile…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a platit fermierilor pana in prezent peste 10,53 miliarde de lei pentru anul de cerere 2023, a anuntat, marti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza AGERPRES . Numai in cursul zilei de marti, o suma de peste 424,67…

- APIA platește aproape 120 milioane de lei pentru motorina utilizata in agricultura. Detalii pentru fermieri Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA), prin intermediul Centrelor Județene, efectueaza plata ajutorului de stat la motorina utilizata in agricultura. Plațile sunt aferente…

- APIA a autorizat la plata suma de peste 129 milioane lei pentru fermieri. Cați beneficiari primesc bani Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) a anunțat ca a autorizat la plata suma totala de 129.036.691,46 lei, pentru fermieri. Aceasta va ajunge la 4.670 beneficiari. Plațile sunt…

- ”In aceasta saptamana, APIA a autorizat la plata pentru fermieri suma totala de aproximativ 1,5 miliarde de lei, ce reprezinta interventiile de plati directe, ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul vegetal, zootehnic, precum si masurile de dezvoltare rurala”, a scris, vineri, pe Facebook, Florin…

- Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) a autorizat la plata, miercuri, 10.228 de beneficiari, cu o suma totala de 337,315 milioane de lei, informeaza directorul general al APIA, Cornel Turcescu, intr-un comunicat. Din suma totala de 337,315 milioane de lei, 67,411 milioane de lei…

- Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) informeaza, intr-un comunicat, ca pana in data de 13 februarie a efectuat plați pentru anul de cerere 2023 in suma totala de 403.124.402,23 lei, astfel: λ 3.685.988,61 lei din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) pentru un numar de 1.581…