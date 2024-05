Meciurile retur din cadrul semifinalelor Cupei Moldovei la fotbal feminin 2024 au avut loc astazi, 1 mai. Astfel, Agarista CSF Anenii Noi 2020 s-a impus in meciul cu FC Chișinau, cu scorul de 6-0. In celalalt meci al zilei, CS Noroc Nimoreni a cedat in fața echipei Real Succes ȘS11 Pudra Chișinau. Partida s-a incheiat cu rezultatul de 6-2, pentru echipa din capitala, informeaza Federația Moldoveneasca de Fotbal (FMF).