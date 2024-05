Stiri pe aceeasi tema

- Romania a produs, in primul trimestru din 2024, o cantitate de titei de 682.400 de tone echivalent petrol (tep), cu 23.900 tep mai mica (-3,4%) fata de cea din perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS) și preluate de Agerpres. Importurile…

- Consumul final de energie electrica in primele doua luni din 2024 a fost de 8,616 miliarde de kWh, cu 1,7% mai mare fata de perioada similara din 2023, in timp ce productia interna a insumat 2,971 milioane de tep, in scadere cu 23.000 tep (-0,8%), potrivit datelor publicate, ieri, de Institutul National…

- Turistii nerezidenti sositi in Romania in interes de afaceri in ultimul trimestru din 2023 au cheltuit 730,5 milioane lei, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Numarul total de nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul IV al anului trecut…

- Exporturile Romaniei au scazut cu 0,1% in primele doua luni ale anului, la 15,042 miliarde euro, iar importurile au scazut cu 1,2%, la 19,184 miliarde euro, comparativ cu perioada similara a anului trecut, arata datele publicate marti de Institutul National de Statistica (INS). Deficitul balantei comerciale…

- Numarul firmelor cu capital strain nou infiintate in Romania a scazut in primele doua luni din 2024 cu 8,3%, comparativ cu perioada similara din 2023, la 1.084 societati, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), consultate de AGERPRES. Cele peste 1.084 de societati…

- Romania a exportat anul trecut cereale in valoare de 4,129 miliarde de euro, in scadere cu 4,1% in comparatie cu 2022, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS), consultate de Agerpres. In luna decembrie 2023, exporturile de cereale au insumat 314,3 milioane de euro, in crestere comparativ…

- Cu prilejul acestei zile, Institutul National de Statistica pune la dispozitia mass-media o selectie de date siinformatii statistice: -Din cele 19054,5 mii persoane care la 1 ianuarie 2023 aveau resedinta obisnuita pe teritoriul Romaniei, 9808 mii sunt femei, reprezentand 51,5% din totalul populatiei…

- Ministerul Finanțelor a facut un imprumut! Mai exact, Ministerul Finantelor a imprumutat, joi, 340 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de obligatiuni de stat de tip benchmark, cu o maturitate reziduala la 168 de luni si un randament mediu de 6,55% pe an, conform datelor publicate de Banca…