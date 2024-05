Ministrul Agriculturii a facut anunțul! Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Florin Barbu, considera ca 2024 va fi un an agricol „foarte bun” chiar daca sunt anumite zone afectate de seceta, insa suprafata calamitata pana in prezent nu depaseste 200.000 de hectare din cele aproape sapte milioane de hectare insamantate in toamna anului trecut si in primavara acestui an. „Eu cred ca va fi un an agricol foarte bun din ceea ce am vazut prin deplasarile in tara pe care le-am avut. Sunt anumite zone afectate de seceta si deja am discutat in zona Buzau, o parte din Galati si Vrancea, unde sunt…