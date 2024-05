Stiri pe aceeasi tema

- Romania a importat, in primele trei luni din 2024, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 323 tone echivalent petrol (tep), cu 34,5% mai mare (+82.800 tep) fata de cea importata in perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS).

- Productia de energie electrica a Romaniei s-a diminuat cu 2,4%, in primul trimestru al anului in curs, fata de aceeasi perioada din 2023, in timp ce consumul populatiei a crescut cu 0,1%, arata datele publicate, miercuri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Potrivit statisticii…

- Romania a importat, in primele doua luni din 2024, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 207.200 tone echivalent petrol (tep), cu 18,2% mai mare (+31.900) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres.Productia…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in prima luna a acestui an, 165.700 tone echivalent petrol, fiind cu 8,7% mai mica (minus 15.700 tep) fata de cea din ianuarie 2023, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de carbune net au fost in ianuarie…

- Romania a produs, in ianuarie 2024, o cantitate de titei de 231.700 tone echivalent petrol (tep), cu 11.300 tep mai mica (-4,7%) fata de cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). Importurile de titei s-au ridicat in prima luna…

- In luna ianuarie, Romania a importat 107.800 tone echivalent petrol (tep) de gaze naturale, in creștere cu 143,3% (+63.500 tep) fața de aceeași perioada a anului trecut, potrivit datelor Institutului Național de Statistica, scrie serbia-energy.eu. Producția interna de gaze naturale a totalizat, in…

- Potrivit datelor oferite de Institutul Național de Statistica (INS), Romania a inregistrat o creștere semnificativa a importului de gaze naturale utilizabile in ianuarie 2024. Cantitatea importata a fost de 107.800 tone echivalent petrol (tep), ceea ce reprezinta o creștere enorma de 143,3% (+63.500)…

- Conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistica (INS), producția interna de energie primara a totalizat 1,518 milioane tone echivalent petrol (tep) in luna ianuarie. Aceasta cifra reflecta o scadere de 47.000 tep (-3%) in comparație cu aceeași luna din anul 2023. In același timp, importul…