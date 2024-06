Stiri pe aceeasi tema

- Formația timișoreana The Bandits a lansat o noua melodie care poarta numele de Nu Uita. Trupa alcatuita din Sorin Stroie-chitara, Alexandru Munteanu-tobe, Tibor Aranyi-bass și Razvan Munteanu-voce, a inregistrat melodia la studioul Music Hub TM. Piesa este o balada rock atipica pentru stilul The Bandits,…

- VIDEO | Aiudeanul Catalin Milea (Paulo) a lansat o noua piesa: In iunie, invitatul lui Smiley in studiourile Ha Ha Production Aiudeanul Catalin Milea (Paulo) a lansat o noua piesa: In iunie, invitatul lui Smiley in studiourile Ha Ha Production Aiudeanul Catalin Milea (Paulo) a lansat saptamana trecuta…

- Trupa Weeping Assault a lansat recent un nou videoclip, pentru piesa „The Sin”. Formata in anul 2021, trupa este considerata drept una din cele mai promițatoare nume aparute recent in sfera metal din Timișoara și se bucura deja de o susținere considerabila in randul fanilor metal locali si nu numai.…

- Damian & Brothers si Smiley au lansat piesa „S-a furat mireasa”, un „complot pe note muzicale” care rezolva prin dans si voie buna cel mai fierbinte capitol al nuntilor romanesti: furatul miresei, dar mai ales recuperarea ei de catre nas sau mire, informeaza un comunicat al Hahaha Production.

- Pyroblast, una dintre cele mai fresh trupe pop-rock ce nu se conformeaza stereotipurilor impuse de societate, sparge rutina zilnica cu „Eliza”, un single inedit ce se regasește pe „Fete & regrete”, cel de-al doilea album din cariera. Materialul este format din 14 piese sub forma unor scrisori audio…

- Dupa o absenta de sapte ani, o despartire foarte mediatizata de fotbalistul Gerard Pique si un proces pentru frauda fiscala, Shakira lanseaza, un nou album, intitulat „Las Mujeres Ya No Lloran”, scrie observatornews.ro.

- Francis On My Mind colaboreaza cu Stefan Costea, artistul din spatele pieselor virale “Seara de seara” sau “Lipsa ta”, pentru single-ul “Lumea ta”. Piesa este compusa de catre Yin Creatif, Francis On My Mind și Stefan Costea. „‘Lumea Ta’ este o poveste despre dragoste, visuri și calatorii interioare,…

- Trupa Springtime Band a lansat un nou videoclip, de asta data cu ocazia zilei de 8 Martie, dedicat doamnelor și domnișoarelor de pretutindeni. Piesa se numește „Spring” și este un instrumental compus de Vali Ivanescu și orchestrat și masterizat de Iulian Maxim, un veteran al muzicii pop-rock, ex-membru…