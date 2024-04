Analiști: Producția de grâu ar putea scădea anul acesta Producția de grau ar scadea. Analiștii Comisiei Europene estimeaza pentru 2024 ca fermierii romani vor genera in jur de de 24,5 milioane de tone de cereale, adica in jur de 8,8% din producția totala a UE, scrie economica.net . Din aceasta cantitate, grau va fi in jur de 9,4 milioane de tone și porumb peste 12,3 milioane de tone. Fermierii locali ar putea produce anul acesta doar 9,4 milioane de tone de grau moale, cu 19.100 de tone mai puțin decat anul trecut cand INS a raportat o producție de 9,6 miloane de tone, arata date ale Comisiei Europene și ale Institutului Național de statistica analizate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

