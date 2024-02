Cât grâu ucrainean a importat România de la 1 iulie 2023 De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie 2024 o cantitate de 26,47 milioane de tone de cereale, ceea ce a insemnat o scadere cu aproximativ 11% a volumului exporturilor din perioada precedenta. Din cele 26,47 milioane de tone de cereale exportate de Ucraina, 14,59 milioane de tone au fost porumb, restul fiind grau. Cea mai mare cantitate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023, polițiștii Biroului pentru Imigrari al Județului Salaj au asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul Romaniei pentru 1.357 de persoane, dintre care 854 din state terțe și 533 de cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. Au fost inregistrate 2.131 de cereri de avize de angajare…

- Fostul președinte american Donald Trump a declarat recent ca nu va ezita sa „incurajeze” Rusia sa atace tarile NATO care nu isi respecta angajamentele financiare fata de Alianta. Iar lista este mare, pentru ca doar 10 state, printre care se numara și Romania, din cele 31 și-au platit corect cotizația,…

- Numarul transferurilor catre Romania a crescut anul trecut cu 17% fata de 2022, la 13,3 milioane de tranzactii efectuate din 75 de tari si teritorii, iar clientii din Romania au facut peste 14 milioane de transferuri internationale de bani catre utilizatori din 174 de tari, potrivit unui studiu realizat…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- O analiza oficiala la nivel European arata ca cel puțin 215 milioane de doze de vaccinuri impotriva COVID-19 achiziționate de țarile UE la apogeul pandemiei, in valoare de minim 4 miliarde de euro, au fost aruncate. Suma e imensa si echivaleaza cu cheltuielile anuale de sanatate ale Croației.De la “aprobarea”…

- ”Aproximativ 73% dintre romani sustin ca nu vor pleca deloc in concediu in aceasta iarna iar dintre cei care o vor face, circa 11,5% isi vor petrece vacanta de iarna in Romania, la munte, 7,5% vor petrece la rude/la tara, peste 6% pe litoralul romanesc si numai 2,6% o vor petrece in strainatate”, rezulta…

- 64.053 de tone de semințe de floarea soarelui au fost livrate din Romania, in perioada 1 iulie – 26 noiembrie 2023, pe piețele terțe. Aceasta este cea mai mare cantitate vanduta de un stat membru al Uniunii Europene, scrie Lanțul Alimentar. Pe locul doi se afla Bulgaria, cu 33.363 t, urmata de Croația,…

- Kievul a exportat deja peste 5,6 milioane de tone de cereale și alte produse prin noul coridor maritim, instituit dupa retragerea Rusiei din acordul ONU ce permitea livrarile sigure catre piețele lumii, scrie Associated Press.Ucraina reușește sa exporte tot mai multe cereale din porturile de la Marea…