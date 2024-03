UE, cel mai mare importator de grâu al lumii USDA a revizuit prognoza! Ucraina ar putea exporta anul acesta comercial 16 milioane de tone de grau, cu 1 milion mai mult fața de estimarea de luna trecuta a Departamentului pentru Agricultura a SUA. Cantitatea ar fi insa cu 1,1 milioane de tone mai mica decat anul trecut. Cele mai mari cantitați de grau ajung tradițional in țarile in curs de dezvoltare, iar restul in statele dezvoltate inclusiv din UE, mai ales prin portul de la Marea Neagra. Per total, din Ucraina și de pe alte piețe, UE va cumpara anul acesta o cantitate record de grau, devenind cel mai mare importator global. USDA a revizuit… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a anuntat, joi, rezultatele tragerii la sorti pentru concursul de calificare, de la JO de la Paris. Potrivit tragerii la sorti, echipa feminina a Romaniei va concura in prima subdiviziune, iar adversare vor fi reprezentantele Marii Britanii si sportive…

- Piețele emergente ar fi trebuit sa fie investiția mileniului, dar nu a fost așa. Sectorul a explodat intr-o serie de acronime, cele mai cunoscute fiind Brics (inițial Brazilia, Rusia, India, China și Africa de Sud), dar și MINT (Mexic, Indonezia, Nigeria, Turcia), CIVET (Columbia, Indonezia, Vietnam,…

- De la 1 iulie 2023, Romania a fost a doua piața de desfacere pentru graul ucrainean, dupa Spania. Astfel traderii au adus in Romania un milion de tone de grau, din cele pana la 10,3 milioane de tone exportate de Ucraina. Datele oficiale arata ca Ucraina a exportat in intervalul 1 iulie 2023 – 16 februarie…

- Nationala de polo a Romaniei va evolua la Jocurile Olimpice de la Paris, in grupa A, cu echipele Grecia, Croatia, SUA, Italia, Muntenegru, conform tragerii la sorti de sambata. Finalistele CM sunt in grupa tricolorilor, potrivit news.ro In grupa B au fost repartizate Ungaria, Spania, Australia, Japonia,…

- Ministerul roman al Afacerilor Externe (MAE) transmite luni, 29 ianuarie, printr-un comunicat, ca deocamdata nu va iniția noi contribuții catre UNRWA, agenția ONU unde mai mulți angajați au fost acuzați de implicare in atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie. Duminica, MAE anunțase ca nu a luat…

- Cel mai popular aliment consumat de romani iși incepe drumul pe camp. Pentru un kilogram de grau, cules de fermieri, platim aproximativ un leu. Din el se pot obține maxim 700 de grame de faina, care, la raft, ajunge sa coste și peste 6 lei pe kilogram. In tot acest timp, pentru o paine de 700 de grame,…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…

- Portul romanesc Constanta a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale in 2023, datorita unei cresteri a livrarilor din Ucraina si a proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare finantate de Uniunea Europeana, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuara. Traficul total de marfuri…