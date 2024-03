In acest sfarșit de saptamana, credincioșii Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din cartierul „Pisc” din Braila, dar și cei din Dobrogea sau Bucovina, sarbatoresc „Maslenița” marcand astfel sfarșitul „Saptamanii branzei” și lasatul secului pentru Postul Paștelui. „Maslenita” este sarbatoarea prin care rușii lipoveni celebreaza Soarele și venirea primaverii. Denumita și „Saptamana Branzei” sau „Saptamana Alba”, aceasta sarbatoare are loc in ultima saptamana de inaintea intrarii in Postul Pastelui și aduna laolalta fetele si femeile, imbracate in costume traditionale, care tin in mana cate o batista…