Stiri pe aceeasi tema

- Ce face romanul cand ramane fara bani? Schimba 100 de euro. Asta o știe toata lumea, dar șmecheria au aflat-o și cei de la banca centrala naționala. Suparați ca romanii nu țin banii in banci, ca sa poata fi controlați de marea finanța globala, guvernatorul BCN l-a sunat pe președintele Iohannis și l-a…

- Declarații delirante facute de președintele AUR, George Simion, in cadrul unui interviu pe care l-a acordat unei jurnaliste pro-Trump in timpul vizitei sale in America. El a afirmat ca romanii iși vand votul cu 100 de dolari.

- Vin alegerile, iar liderii extremiști din Romania incearca sa-și spele imaginea. Ei știu foarte bine ca romanii nu au incredere in politicieni care pun sub semnul intrebarii apartenența noastra la Uniunea Europeana și NATO și parteneriatul strategic cu Statele Unite. Avand in vedere și agresiunea rusa…

- "Simion face treaba buna in SUA!Aici e-n poza cu alt "putinist", vedeta actuala nr. 2 a republicanilor, dupa Trump, anume Vivek Ramaswamy, unul dintre candidații pentru nominalizarea la vicepreședinte SUA.Simion se mișca precum peștele-n apa in America, exact in perioada in care alde Soros și Kavalec…

- Dumitru Coarna a anunțat in urma cu doua zile ca demisioneaza din AUR. Partidul l-ar fi prins cu ”mața in sac”, nu a precizat daca a fost vorba de delapidare de bani. In anunțul postat pe pagina AUR Calarași se arata ca anumite documente financiare, ce nu sunt in evidența partidului și care exced…

- Tensiunile ridicate dintre Rusia și NATO au escaladat aparent in ultimele saptamani, dupa ce alianța militara a anunțat luna trecuta cel mai mare exercițiu militar din ultimii 35 de ani. Denumit "Steadfast Defender 2024", exercițiul a fost lansat la sfarșitul lunii ianuarie și se va desfașura pana in…

- "Iohannis i-a tras preșul de sub picioare, și lui (Ciolacu - n.r.), dar și PSD-ului. Legat de comasarea alegerilor, ei erau ințeleși.Dar de ce il joaca Ioahannis, ca de aici vine problema cu candidaturile comune. Iohannis nu poate sa-l bage pe Ciuca in turul doi la prezidențiale daca nu este candidat…

- "Iohannis i-a tras preșul de sub picioare, și lui (Ciolacu - n.r.), dar și PSD-ului. Legat de comasarea alegerilor, ei erau ințeleși.Dar de ce il joaca Ioahannis, ca de aici vine problema cu candidaturile comune. Iohannis nu poate sa-l bage pe Ciuca in turul doi la prezidențiale daca nu este candidat…