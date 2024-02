Stiri pe aceeasi tema

- O delegație a partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR) condusa de președintele AUR, deputatul George Simion, se afla in perioada 21 – 26 februarie in Washington DC, Statele Unite ale Americii, unde participa la CPAC - Conservative Political Action Conference, cea mai mare conferința a liderilor…

- Delegația Partidului Republican din Romania, condusa de Marian Cucșa, președintele formațiunii, careia i s-au alaturat George Simion și Claudiu Tarziu, lideri ai AUR, se afla in aceste zile la Washington, acolo unde se desfașoara conferința anuala a conservatorilor americani (CPAC 2024). Liderul…

- George Simion, liderul Partidului Alianța pentru Unirea Romanilor (AUR), se afla in acest moment la Washington impreuna cu o delegație formata din membrii partidului dar și cu Cristian Terhes, președinte al Partidului Național Conservator Roman (PNCR). Simion și Terheș vor lua parte la CPAC - Conservative…

- "Iohannis i-a tras preșul de sub picioare, și lui (Ciolacu - n.r.), dar și PSD-ului. Legat de comasarea alegerilor, ei erau ințeleși.Dar de ce il joaca Ioahannis, ca de aici vine problema cu candidaturile comune. Iohannis nu poate sa-l bage pe Ciuca in turul doi la prezidențiale daca nu este candidat…

- ”Nu mai avut nicio discutie cu domnul ambassador si cred ca o perioada mai lunga de timp nu o sa avem discutii. In primul loc, eu am venit aici insotit de ministra de Externe, este reprezentanta de varf a diploatiei romane, nu apucasem sa avem discutiile aplicate cum vor fi reprezentarile in ziua urmatoare…

- Am depus astazi o coroana de flori la Cimitirul Arlington din Washington in semn de respect fața de cei care și-au dat viața pentru #libertate. Ca fiu de militar, a cinsti memoria eroilor cazuți in lupta nu este doar un gest simbolic, ci reprezinta o datorie de conștiința!" a scris șeful guvernului…

- Ei bine, avand in vedere degringolada din PNL și lipsa unui candidat potent, rezerviștii lui Coldea, ce-l au in solda și pe Boculeț, i-au organizat o vizita acestuia la Washington, incepand de alaltaieri. Ca sa fie și mai credibil ca astfel se influențeaza jocul politic din 2024, mesagera a fost aleasa…