Taiwanul a raportat sambata o reluare a activitații militare chineze in apropierea insulei, 12 avioane trecand linia mediana a Stramtorii Taiwan, la o zi dupa ce secretarul de stat american Antony Blinken a incheiat o vizita in China, scrie Reuters. Ministerul taiwanez al apararii a declarat ca, sambata a detectat, 22 de avioane militare chineze, inclusiv avioane de vanatoare Su-30, dintre care 12 au trecut linia mediana a stramtorii, conform Mediafax. Linia a servit candva drept granița neoficiala intre cele doua parți, dar forțele aeriene chineze trimit acum in mod regulat avioane peste ea.…