- 30 de avioane militare chineze au fost detectate in decursul ultimelor 24 de ore in jurul Taiwanului, a anuntat miercuri Ministerul Apararii de la Taipei, aceasta fiind una din cele mai importante desfasurari din acest an.

- In timpul unei perioade de 24 de ore pana joi la ora locala 6.00 (22.00 GMT miercuri), Ministerul Apararii din teritoriu a detectat, de asemenea, cinci nave de razboi care opereaza in jurul Taiwanului, a precizat acesta intr-un comunicat.Douazeci de avioane "au traversat linia mediana a stramtorii…

- Treizeci si doua de avioane de razboi chineze au fost detectate in jurul Taiwanului, a doua cea mai mare desfasurare de la inceputul anului, a anuntat joi Ministerul Apararii din Taiwan, informeaza AFP.

- Ministerul Apararii din Taipei a anuntat joi ca 32 de avioane de razboi chineze au fost detectate in jurul Taiwanului, a doua cea mai mare desfasurare de la inceputul anului, transmite AFP. Intr-o perioada de 24 de ore, pana la ora locala 6 a.m. joi (22:00 GMT miercuri), Ministerul Apararii a detectat,…

- 'Razboi' deasupra Marii Negre: Rusia afirma ca a interceptat trei avioane militare francezeRusia a afirmat marti ca a ridicat de la sol un avion de vanatoare pentru a intercepta trei avioane militare franceze care se apropiau de frontiera sa deasupra Marii Negre, un tip de incident care nu este unul…

- Unsprezece nave chineze au fost detectate in decurs de 24 de ore in jurul Taiwanului, a declarat miercuri Ministerul Apararii taiwanez, un record de la inceputul acestui an, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- In cele 24 de ore care au precedat ora 06:00 a diminetii de miercuri (22:00 GMT marti), China a trimis 15 avioane militare, 11 nave de razboi, precum si un balon in jurul insulei, a precizat ministerul.Alte cel putin 15 avioane de razboi chineze au fost detectate de atunci, potrivit aceleiasi surse.Acesta…