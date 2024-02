George Simion la Washington: comasarea este organizarea unor alegeri trucate George Simion și echipa sa de la Alianța pentru Unirea Romanilor AUR au decis ca e momentul sa se afișeze la Conservative Political Action Conference (CPAC) din Washington D.C. Acolo acorda interviuri pentru canale media mici și foarte mici. Intr-unul dintre acestea, liderul AUR a numit comasarea alegerilor din Romania drept o ”organizare a unor alegeri trucate”. Georgica se crede mare lider conservator. Nu știm ce conserva el acolo, prin partid. Cert e ca cineva l-a sfatuit sa se arate și el pe-acolo pe unde s-ar putea sa vina și Trump. De data asta nu s-a mai strecurat printre baieții din orchestra.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

