Politistii din Constanta, invitati la Gradinita din Neptun (Galerie FOTO) Au invatat culorile semaforului, pe unde sa traverseze strada si cum se iau amprentele. Vorbim despre copiii de la Gradinita din statiunea Neptun, unde au fost invitati, ieri, politistii din cadrul IPJ Constanta. Celor mici li s a explicat, apoi, ce este numarul de urgenta 112 si cand poate fi apelat. Politistii le au vorbit si despre cum pot evita situatiile in care pot fi in pericol, cum si cui pot cere ajutor daca se afla intr un astfel de caz. "Curiosi sa afle cat mai multe despre profe ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

