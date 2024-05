Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii polonez Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a declarat intr-un interviu publicat joi de cotidianul Rzeczpospolita ca are pregatit un "rucsac de urgenta" in caz de situatie neprevazuta sau de razboi si si-a incurajat concetatenii sa faca acelasi lucru.

- Un om a murit, iar altul este in stare grava la Spitalul Județean de Urgența, in timpul evacuarii unei fose septice, in comuna Ștefan cel Mare, din Vaslui. Autoritațile locale au inchiriat un utilaj de curațire a foselor septice, doi localnici, ambii din Marașeni, fiind trimiși sa urmareasca execuția…

- Persoanele care vor suna la 112 vor putea fi localizate prin satelit și nu va mai fi nevoie sa furnizeze locul exact in care se afla, potrivit unei propuneri legislative care a trecut de Parlament și merge la promulgare. Deputatii au adoptat proiectul pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului…

- Cel puțin doua grupari armate formate din ruși care se opun Kremlinului au lansat marți o incursiune peste granița vestica a Rusiei, au transmis agenția Reuters și bloggeri militari ruși. Legiunea Libertatea Rusiei și Batalionul Siberian au anunțat pe paginile lor de Telegram ca au lansat atacuri in…

- Guvernul Romaniei a adoptat vineri Ordonanța de Urgența privind comasarea primelor doua runde de alegeri din acest an, cele pentru Parlamentul European și cele locale, a anunțat purtatorul de cuvant de la Palatul Victoria. Executivul a adoptat ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru organizarea…

- Fostul prefect și parlamentar de Gorj, Dan Ilie Morega, a fost internat la secția Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Masura a fost dispusa de polițiștii din Targu Jiu, dupa ce Morega a fost prins, de 4 ori in ultimele doua saptamani la volan, deși avea dreptul de conducere anulat.…

- Spitalele din Romania au inceput pregatirile in caz de razboi. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, susține ca țara nostra a inceput sa faca stocuri de materiale sanitare pentru a putea trata raniții in cazul unui conflict militar. ”Daca UPU-rile sau daca in spitalele civile,…

- ​Doi cetateni ucraineni, tata si fiu, care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, au solicitat ajutorul autoritatilor romane pentru a fi recuperati de pe munte. Potrivit Salvamont Maramures, este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv,…