Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu puternic a izbucnit, luni, la izolatia unei cladiri aflate in constructie, in Sectorul 1 din Bucuresti. La fața locului intervin mai multe autospeciale de pompieri. Focul se manifesta la izolația unei cladirii in construcție, de pe strada Daniel Danielopolu. Au fost alertate 8 autospeciale…

- Un barbat in varsta de 51 de ani, din Prahova, diagnosticat cu botulism, se afla internat in stare grava la Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Ploiești. Tratamentul specific bolii nu exista la acest moment in Romania și a fost adus din Chișinau. Direcția de Sanatatea Publica Prahova a fost alertata…

- Un incendiu izbucnit sambata seara intr-un bloc din Sectorul 3 a afectat apartamentele de la doua etaje, fiind soldat cu doua decese și 10 raniți. Mai multe echipaje de pompieri ale ISU au intervenit sambata pe bulevardul 1 Decembrie 1918 din Capitala, acolo unde un incendiu a izbucnit intr-un apartament…

- UPDATE: Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a anunțat ca, in contextul avertizarii de Cod Portocaliu și Cod Galben de fenomene meteorologice ce vizeaza intensificari susținute ale vantului, in intervalul 02.04.2024, ora 08.00 – 02.04.2024, ora 13.00, s-au inregistrat efecte in 17 localitați…

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina vineri la Rafinaria Petromidia, acolo unde a avut loc o explozie. Din primele informații, explozia nu a fost urmata de incendiu insa sunt degajari mari de fum. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgența, in aceasta dimineața…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa cumpere mii de kilograme de TNT pentru distrugerea munițiilor neexplodate. Potrivit unui anunț de participare publicat in SEAP, din 1 martie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa achiziționeze Trinitrotoluen – TNT in valoare…

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența anunța ca, miercuri, de la ora 10.00, va avea loc un exercițiul de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor din municipiul București și din toate județele din țara. Sirenele din țara vor emite semnalul „Alarma la dezastre”, care presupune…