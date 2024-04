Diagnosticat cu botulism după ce a mâncat dintr-o conservă de pește Un barbat in varsta de 51 de ani, din Prahova, diagnosticat cu botulism, se afla internat in stare grava la Spitalul Județean de Urgența (SJU) din Ploiești. Tratamentul specific bolii nu exista la acest moment in Romania și a fost adus din Chișinau. Direcția de Sanatatea Publica Prahova a fost alertata cu privire la confirmarea […] The post Diagnosticat cu botulism dupa ce a mancat dintr-o conserva de pește appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

