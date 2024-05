Stiri pe aceeasi tema

- In biserici, pe strada, in case, „Hristos a inviat!” devine salut universal, iar cea mai veche sarbatoare a creștinatații redevine, macar pentru cateva zile, știrea cea mai vehiculata, vestea cea mai importanta, pe care o incuviințam cu același entuziasm „Adevarat a inviat!”. Dragi albaiulieni, va doresc…

- "Invierea din morti a Domnului Iisus Hristos cel Rastignit este adevarul central al Sfintei Evanghelii si al credintei crestine ortodoxe. De aceea, pe copertile exterioare ale Sfintei Evanghelii se afla imprimate icoana Rastignirii si icoana Invierii lui Hristos. Timp de 40 de zile, de la Pasti pana…

- Tradiția aducerii Sfintei Lumini de la Ierusalim, inaugurata de Parintele Patriarh Daniel in anul 2009, continua și in acest an. Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, in seara zilei de sambata, 4 mai 2024, de parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, Superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane…

- Sfanta Lumina va fi adusa de la Ierusalim, sambata seara, de Superiorul Asezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, parintele arhimandrit Teofil Anastasoaie, si va fi oferita delegatilor eparhiilor prezenti la Aeroportul International ‘Henri Coanda’. Ulterior, centrele eparhiale, prin protopopiate,…

- Odata cu apropierea sarbatorii Pascale, iubitorii muzicii și cei ce cauta o experiența memorabila sunt invitați la un eveniment muzical de excepție la BT Arena din Cluj. Concertul extraordinar "Hristos A Inviat" promite sa aduca lumina speranței și bucuria sarbatorii Invierii in inimile tuturor celor…