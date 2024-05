Stiri pe aceeasi tema

- Incepand din 04.05.2024, in programul Planetariului Cosmonaut Dumitru Prunariu Brașov apar doua noi spectacole animate, in premiera in Romania intr-un planetariu public. Filmele “Batranul savant și Zoe: Misiunea luminii” și “3-2-1, am decolat!” ofera o calatorie plina de aventura, fiind ideale pentru…

- La 6 mai 2024 se implinesc 125 de ani de la intrarea in functionare, la 6 mai 1899, a UZINEI DE LUMINA de la Iasi, prima Uzina electrica de distributie publica din Moldova, iar sistemul curentului alternativ monofazat de 3000 / 300 / 150 V in care functiona a fost „premiera nationala”, prima din Romania!…

- Compania-mama a lanțurilor de supermarketuri Mega Image și Profi din Romania, Ahold Delhaize, anunța, miercuri, intr-un comunicat transmis StartupCafe.ro, lansarea unui hub de tehnologie in București, pentru care „iși propune sa atraga peste 250 de specialiști in domeniul tehnologic”.

- Evenimentul inițiat de Profi aduce la un loc mici producatori locali, meșteșugari iscusiți, un cinematograf in aer liber cu filme romanești, dansuri populare și concerte susținute, intre alții, de Narcisa Suciu, Vasile Șeicaru, Ducu Bertzi și Florin Chilian. Participanții la a doua ediție a festivalului…

- Valea Geoagiului din Hunedoara, o regiune spectaculoasa din Munții Metaliferi, iese treptat din izolare. Trei drumuri sunt modernizate și vor face mai accesibile zona cunoscuta pentru stațiunea antica de la Germisara.

- Pe 31 martie, duminica, se trece la ora de vara 2024, ceea ce inseamna ca ora 3:00 devine ora 4:00. Duminica, 31 martie, devine in acest fel cea mai scurta zi din 2024. Vestea buna este ca ziua va fi mai lunga și vom avea lumina pana mai tarziu. Vestea proasta este ca pierdem o ora de somn, iar specialiștii…

- Europarlamentarul Eugen Tomac spune ca reacția Ambasadorului Kuzmin privind chestiunea tezaurului Romaniei aflat in Rusia nu trebuie sa ne mire intrucat poziția parții ruse pare neschimbata de mai bine de un secol.De asemenea, Eugen Tomac mai precizeaza ca tonul folosit de Kuzmin arata ca la Moscova…

- Luiza Radulescu Pintilie Am avut de multe ori sentimentul ca deodata cu primul pas facut in interiorul galeriei ploiestene de arta am intrat intr-o alta lume! Ca las in urma ceva din griul vietii, din griul orasului si, nu in ultimul rand, din apasarea propriului gri sufletesc. Dar niciodata…