Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat astazi Ordonanta de Urgenta privind unele masuri pentru organizarea si desfasurarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si a alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2024. Potrivit Ordonantei de Urgenta,…

- A inceput ședința de Guvern unde ar trebui sa fie adoptata Ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Daca la alegerile pentru Parlamentul European PSD și PNL merg pe liste comune, la cele locale fiecare partid va participa pe cont propriu. Sunt modificari importante…

- ​Guvernul se intrunește din nou vineri, avand un singur punct pe agenda de lucru: adoptarea proiectului de ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Actul s-a aflat in analiza și in ședința de Guvern de joi, dar nu a fost adoptat in lipsa de avize. Executivul…

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. ”Romania va decide pe 9 iunie daca veti avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat in transparenta decizionala Ordonanta de Urgenta care prevede comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Prin derogare de la legislația in vigoare, primarii și președinții de consilii județene vor putea sa treaca la alt partid fara sa-și piarda mandatul,…

- ​Doi cetateni ucraineni, tata si fiu, care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, au solicitat ajutorul autoritatilor romane pentru a fi recuperati de pe munte. Potrivit Salvamont Maramures, este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv,…

- Guvernul va prelungi plafonarea adaosului comercial pentru inca 60 de zile prin Ordonanța de Urgența. Vor ramane primele 16 alimente de baza si, de asemenea, ar putea fi adaugate pe aceasta lista untul, gemul si carnea de miel. In schimb, vor disparea de pe aceasta lista acele alimente consumate in…

- Dupa mai mulți ani in care valoarea punctului-amenda pentru contravențiile de circulație a fost inghețata, aceasta va fi modificata, potrivit proiectului Ordonanței de Urgența “trenuleț”, publicata de Ministerul de Finanțe. Cele mai blande amenzi cresc cu 40 de lei. Potrivit proiectului de Ordonanța…