Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratului General pentru Situații de Urgența anunța ca, miercuri, de la ora 10.00, va avea loc un exercițiul de alarmare publica pentru verificarea funcționarii sirenelor din municipiul București și din toate județele din țara. Sirenele din țara vor emite semnalul „Alarma la dezastre”, care presupune…

- Spitalele din Romania au inceput pregatirile in caz de razboi. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, susține ca țara nostra a inceput sa faca stocuri de materiale sanitare pentru a putea trata raniții in cazul unui conflict militar. ”Daca UPU-rile sau daca in spitalele civile,…

- ​Doi cetateni ucraineni, tata si fiu, care au trecut granita in Romania prin Muntii Maramuresului, au solicitat ajutorul autoritatilor romane pentru a fi recuperati de pe munte. Potrivit Salvamont Maramures, este vorba despre doi cetateni ucraineni, tata si fiu, in varsta de 52 de ani si, respectiv,…

- Un barbat de 30 de ani a decedat, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare, dupa ce masina pe care o conduceea a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes”. Accidentul s-a petrecut in localitatea Peleșul Mare, iar ISU Satu Mare a intervenit…

- Unul dintre cei mai puternici brokeri de asigurari din Romania a fost reținut pentru o presupusa frauda de proporții cu polițe RCA. Zeci de masini de interventie si ambulante ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, dar si aeronave ale Ministerului de Interne ar fi circulat cu polite falsificate. …

- Romania cumpara 200 de rachete pentru sistemul Patriot, in valoare de peste un miliard de euro, anunța MApN, potrivit unei solicitari trimise Parlamentului. „In contextul crizei de securitate din regiune, pentru operationalizarea si consolidarea capabilitatii de aparare aeriana cu baza la sol aferenta…

- Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept…