- O explozie s-a produs, vineri, la Rafinaria Petromidia, autoritatile activand Planul Rosu de Interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) ‘Dobrogea’, explozia nu a fost urmata de incendiu, la fata locului intervenind mai multe echipaje. ‘A fost activat Planul Rosu de Interventie…

- Autoritatile din Constanta au activat, miercuri, Planul Rosu de Interventie, dupa un accident in care au fost implicate un autoturism si un microbuz. Cincisprezece copii sunt evaluati la fata locului. Reprezentantii Inspectoratului de Situatii de Urgenta Dobrogea au anuntat ca, miercuri, la ora 12.04,…

- Militarii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitați sa intervina, miercuri, in Techirghiol, acolo unde a avut loc un accident rutier intre o mașina și un microbuz. In urma evenimentului a fost activat planul roșu de intervenție. La fața locului au fost trimise doua echipaje SMURD, o ambulanța, o mașina…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa cumpere mii de kilograme de TNT pentru distrugerea munițiilor neexplodate. Potrivit unui anunț de participare publicat in SEAP, din 1 martie, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența vrea sa achiziționeze Trinitrotoluen – TNT in valoare…

- Planul Rosu de Interventie a fost dezactivat in cazul accidentului rutier petrecut vineri in apropierea punctului de trecere a frontierei Vama Veche, in localitatea 2 Mai, in care au fost implicate un autocar cu 24 de pasageri si un autoturism, trei persoane fiind transportate la spital, a anuntat Inspectoratul…

- Un barbat de 30 de ani a decedat, in noaptea de vineri spre sambata, pe un drum din judetul Satu Mare, dupa ce masina pe care o conduceea a intrat intr-un stalp, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Somes”. Accidentul s-a petrecut in localitatea Peleșul Mare, iar ISU Satu Mare a intervenit…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) a anuntat ca in accidentul petrecut in localitatea Sanandrei au fost implicate un autotren si un autobuz. Pentru asigurarea asistentei medicale de urgenta tuturor persoanelor implicate, in judetul Timis a fost activat Planul Rosu de Interventie.Din…

- Planul Rosu de interventie a fost activat noaptea trecuta in urma unui accident rutier produs in judetul Salaj, la iesirea din localitatea Ileanda spre Dej.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Salaj, doua microbuze in care se aflau 13 pasageri, dintre care sase din…