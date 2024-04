Andrei Volosevici a intrat oficial în cursa electorală, alături de echipa PSD-PUSL propusă pentru Consiliul Local Ploiești V. Stoica Andrei Volosevici, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Ploiești, a intrat oficial in cursa pentru un nou mandat de edil șef al orașului. Vineri dupa-amiaza, primarul Volosevici, alaturi de candidații Alianței PSD-PUSL pentru Consiliul Local al Municipiului Ploiești, și-au inregistrat la Biroul Electoral de Circumscripție Municipala Ploiești dosarele de candidatura la alegerile locale din 9 iunie. Impreuna cu o parte a candidaților la Consiliul Local, printre care și cel mai nou membru al PSD Ploiești, Liviu Ilași (fost director Conpet și fost membru PNL vreme de 20… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

