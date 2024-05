Formatia Manchester City a invins, marti, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa Tottenham, in meci restant din etapa a 34-a din Premier League, informeaza news.ro.Golurile au fost marcate de Haaland, in minutul 51, si 90+1, din penalti.La Tottenham, Radu Dragusin a fost integralist.