- Mihai Albu a fost diagnosticat cu cancer, iar aceasta veste a fost foarte dura pentru el. Nu se aștepta sa primeasca acest diagnostic, astfel ca acum tot ce i-a mai ramas de facut este sa lupte cu boala nemiloasa. Iata cum se simte celebrul designer și ce urmeaza sa se intample in viața lui.

- Cristian Boureanu a fost un adevarat don juan in showbizul romanesc și a avut la braț numeroase femei frumoase. A ajuns in fața ofițerului de stare civila de doua ori, dar abele casnicii au eșuat dupa cațiva ani. Ce detalii a mai oferit fostul politician!

- Cristina Cioran spune adevarul despre presupusa avere pe care Alex Dobrescu ar fi primit-o de la mama lui. Vedeta a oferit mai multe declarații importante și cu privire la relație dintre fostul iubit și mama sa, iar problemele de sanatate ale femeii i-au modelat intreaga viața.

- Lolrelai a avut o prima reacție, la scurt timp dupa ce a fost audiata soția doctorului acuzat ca ar fi abuzat-o. Dezvaluirile facute de blondina. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Alex Dobrescu a dezvaluit cand au inceput problemele intre el și Cristina Cioran. Din ce moment au intervenit neințelegerile intre ei. Ce a marturisit fostul partener al vedetei, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Catalin Botezatu ne explica de ce nu iși poate pierde mințile intr-o relație. Designerul face declarații exclusive despre viața amoroasa, dar vorbește și despre verticalitate și ne povestește cum "starpește" fluturașii din stomac.

- Catalin Botezatu nu are nevoie de prea multe prezentari. Se bucura de o cariera de mare succes in lumea modei, și a reușit sa iși transforme pasiunea intr-un adevarat business internațional. Invitat in platoul Xtra Night Show, creatorul de moda a vorbit despre sacrificiile facute de dragul carierei.