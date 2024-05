Corabia Piraților Beach Club Avrig – tărâmul exotic cu atracții estivale Comunicat de presa 14 mai 2024 Vara iși intra tot mai serios in drepturi iar iubitorii de momente de relaxare specifice acestui anotimp trebuie sa știe ca, la nici 30 de kilometri distanța de centrul fierbinte și asfaltul cald al Sibiului, in Avrig, se afla o adevarata oaza unde fiecare se poate relaxa asemeni locurilor […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comunicat. Primaria Municipiului Arad reamintește cetațenilor despre programul de primavara pentru colectarea biodeșeurilor și a deșeurilor voluminoase: Ziua de 1 martie marcheaza, calendaristic, inceputul primaverii,... The post Care este programul de primavara pentru colectarea biodeșeurilor și a…

- Un jackpot de 64,59 milioane de franci elvetieni (peste 67,3 milioane de euro) a fost castigat sambata in Elvetia de detinatorul unui singur bilet, a anuntat Swiss Lotto intr-un comunicat, relateaza AFP. Biletul castigator este detinut de un jucator din Elvetia germanofona sau italiana, se arata…

- Duminica, pe 25 februarie, Palatul Brukenthal din Piața Mare a Sibiului va putea fi vizitat gratuit. Muzeul Național Brukenthal – primul deschis pe teritoriul actual al Romaniei și din Europa Centrala și de Est – aniverseaza 207 ani de activitate neintrerupta. Baronul Samuel von Brukenthal a pus bazele…

- Comunicat de presa IPJ Vrancea: Mandat pus in executare La data de 21.02.2024, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Cotești, avand in vedere mandatul de executare a pedepsei inchisorii din data de 21.02.2024 emis de catre Judecatoria Focșani, privind pe un barbat din comuna Cotești, au desfașurat activitați…

- Cat mai are de așteptat Simona Halep pana afla verdictul Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausanne? TAS a anunțat intr-un comunicat ca speța Simonei Halep inca este in judecare și, in acest moment, nu poate fi inaintata o data in care verdictul va fi comunicat. ”In prezent, completul de arbitraj…