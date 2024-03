Johannis, un destin desenat în laboratoare secrete Acum 34 de ani, cand parintii si sora sa, sasi transilvaneni, au decis sa plece in Germania, profesorasul Klaus Werner Johannis a preferat, spre surprinderea multor colegi de catedra, sa ramana pe plaiurile mioritice. Multi s-au intrebat de ce a ales fostul profesoras de fizica, care ani la rand facuse naveta la Agnita, sa ramana intr-o tara aruncata in bezna de vechi comunisti deveniti peste noapte “democrati”. “Voi fi presedintele Romaniei!”, i-a raspuns, pe un ton zambitor, Klaus Werner Johannis unui coleg de cancelarie care a avut curajul de a-l intreba de ce a refuzat sa emigreze cu parintii.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

