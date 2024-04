Stiri pe aceeasi tema

- Medicii din Marea Britanie testeaza un vaccin oncologic personalizat cu ARNm pentru melanom, avand potențialul de a trata și alte tipuri de cancer. The post CANCER Primul vaccin ARNm personalizat pentru melanom, testat in Marea Britanie first appeared on Informatia Zilei .

- Profesorul de muzica Steve Young se numara printre primii pacienți care au primit primul vaccin personalizat impotriva cancerului și spune ca este „cea mai buna șansa” a sa de a opri boala.

- Un studiu preliminar arata ca aproape o treime dintre tumorile unor pacienți cu o forma de cancer avansat, care au primit un vaccin personalizat impreuna cu un medicament de imunoterapie, s-au micșorat.

- BioNTech, Laboratorul care a Dezvoltat un Vaccin impotriva COVID-19, Vizeaza un Medicament Anticancer Revoluționar Laboratorul german BioNTech, cunoscut pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai inovatoare vaccinuri impotriva COVID-19, și-a anunțat intenția de a lansa primul sau medicament impotriva…

- Laboratorul german BioNTech, care a dezvoltat unul dintre vaccinurile inovatoare impotriva COVID-19, a indicat miercuri ca isi propune comercializarea unui prim medicament impotriva cancerului in 2026, in principal gratie tehnologiei ARN mesager (ARNm), informeaza AFP preluat de agerpres. "Compania…

- Dupa ce Catherine Middleton, prințesa de Wales, a dezvaluit vineri ca a fost diagnosticata cu cancer și se afla in „primele etape” ale tratamentului, Marea Britanie si nu numai este in soc.

- Compania farmaceutica germana BioNTech, care a dezvoltat unul dintre vaccinurile inovatoare impotriva COVID-19, a anunțat miercuri, 20 martie, ca isi propune comercializarea unui prim medicament impotriva cancerului in 2026, in principal gratie aceleiași tehnologii bazate pe ARN mesager (ARNm), scrie…

- O echipa de cercetatori de la Universitatea din Amsterdam a reușit sa elimine HIV din celulele infectate folosind tehnologia de editare genomica CRISPR. CRISPR acționeaza ca o "foarfeca moleculara" care taie ADN-ul virusului HIV, eliminand parțile "rele", potrivit news.ro Speranța este ca, in cele…