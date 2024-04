Stiri pe aceeasi tema

- Doua milioane de romani nu sunt asigurați la Sanatate, a declarat ministrul Sanatații, Alexandru Rafila. ”In cursul anului trecut, au fost facute peste 700.000 de consultatii pentru pacientii neasigurati”, a precizat Rafila la Prima TV. Sanatatii. ”O persoana fara asigurare medicala nu beneficiaza de…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a precizat marti ca exista „medicamente banale” care sunt compensate in prezent si ca efortul este unul important din punct de vedere bugetar. Precizarile au venit dupa ce premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca nu i se pare corect ca statul sa suporte „medicamente…

- Sute de romani diagnosticați cu diverse forme de cancer reușesc sa-și asigure banii pentru tratamentele infernal de scumpe doar dupa ce inving statul in instanța. Statistica arata ca, in fiecare an, in Romania se inregistreaza peste 20.000 de decese evitabile din patologia oncologica, cu peste 45% mai…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate are fonduri doar pentru primele noua luni ale anului, nefiind acoperit ultimul trimestru, a afirmat, luni, presedintele CNAS, Valeria Herdea, la o dezbatere organizata de Profit.ro, informeaza AGERPRES . „Avem bani pe noua luni. Ultimul trimestru nu avem bani.…

- Alexandru Rafila, ministrul Sanatații, considera ca eliminarea impozitului pe concediile medicale trebuie „judecata cu precautie”, mentionand ca Ministerul de Finante, Ministerul Sanatatii si Casa Nationala de Asigurari de Sanatate vor face o analiza pentru a se ajunge la decizia corecta.

In Romania sunt peste 360 de spitale de stat, majoritatea regasindu-se in subordinea directa a primariilor sau a consiliilor județene. Spitalele sunt finanțate din trei direcții: Ministerul Sanatații pentru investiții punctuale, Casa Naționala de Asigurari de Sanatate pentru…