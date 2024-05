Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui decret prezidențial semnat de Recep Tayyip Erdogan și publicat in Monitorul Oficial al Turciei, romanii pot calatori in Turcia doar cu buletinul. „Cetațenii romani posesori ai unui document național de identitate beneficiaza de scutire de vize pentru calatoriile turistice și tranzitare…

- Moldova are și ea nevoie de o lege privind agenții straini, similara celei adoptate in Georgia, dar noi nu trebuie sa copiem denumirea acesteia și sa numim persoanele menționate in ea drept agenți straini, insa activitatea acestora trebuie reglementata neaparat. O astfel de opinie a exprimat președintele…

- Parlamentul georgian a adoptat legea privind „agenții straini” in a treia lectura finala. Ședința plenara a durat aproximativ 4 ore, parlamentarii și-au exprimat pe rind opinia cu privire la legea adoptata. Proiectul de lege in a treia lectura a fost susținut de 84 de parlamentari. 30 au votat impotriva.…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat marți ca Guvernul a inceput aplicarea noii legi privind interzicerea pacanelelor in localitațile cu mai puțin de 15.000 de locuitori. „Vrem sa curațam rapid de pacanele 90 la suta din localitațile țarii, urmand sa facem regulile pentru cele 10 la suta ramase in acest…

- Parlamentul georgian a aprobat proiectul de lege privind „agenții straini” in prima lectura. Relatarea o face presa locala. 83 de deputați au votat „pentru”, 0 - impotriva. La vot au participat doar reprezentanți ai majoritații parlamentare. Votarea a avut loc pe fundalul unui protest linga sediul Parlamentului…

- Politia din Georgia a inceput marti sa evacueze manifestantii din jurul Parlamentului, in timp ce legislatorii dezbateau un proiect de lege privind „agentii straini”, pe care opozitia il denunta ca fiind autoritarist si de inspiratie rusa, relateaza News.ro.

- Guvernul a introdus anul trecut (prin Legea 296/2023) un impozit pe lux, mai exact pentru case și mașini scumpe. Ulterior, ANAF a pregatit un proiect pentru introducerea unui nou formular (216). Persoanele care au astfel de bunuri ar trebui sa le declare prin acea declarație, iar apoi sa plateasca pana…

- Guvernul a adoptat un proiect de lege in baza caruia sase noi substante sunt introduse pe lista drogurilor de mare risc. Potrivit ministrului de Interne, proiectul vizeaza combaterea traficului si consumului de droguri. De altfel, saptamana aceasta, Parlamentul a votat si „Legea 2 mai”, care trimite…