- Real Madrid - Deportivo Alaves, meci contand pentru etapa a 36-a din La Liga, se va juca astazi, de la ora 22:30, și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Prima Sport 2, Orange Sport 2 și Digi Sport 2. Campioana deja confirmata in Spania, Real Madrid are o serie in La Liga de 8 victorii consecutive.…

- Deportivo Alaves a smuls in extremis remiza cu Girona, scor 2-2, in etapa cu numarul 35 din campionatul spaniol de fotbal LaLiga. Intrat pe teren in repriza secunda, Ianis Hagi a reușit sa iasa in evidența pe Estadio Mendizorrotza.

- Alaves - Girona, meci contand pentru etapa a 35-a din campionatul Spaniei, este programat, vineri, de la ora 22:00, pe Estadio Mendizorroza din Vitoria, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 3 si Prima Sport 4.

- Formatia Real Madrid, liderul din LaLiga, a invins, vineri seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Real Sociedad, intr-un meci din etapa a 33-a a campionatului spaniol informeaza news.ro.Golul a fost marcat de Guler, in minutul 29.

- Victor Becali, agentul lui Ianis Hagi, a vorbit despre viitorul lui Ianis Hagi, al carui imprumut la Deportivo Alaves expira la finalul sezonului. Impresarul spune ca internaționalul roman va reveni la Rangers dupa ce ii expira imprumutul la Alaves. „Situația lui Ianis intr-un fel e clara: se intoarce…

- Ianis Hagi (25 de ani) este in acest moment imprumutat la Deportivo Alaves, in prima liga a Spaniei. Vazut ca un adevarat star atunci cand a fost transferat, Ianis a marcat doar doua goluri și a oferit o pasa decisiva in cele 22 de meciuri jucate. Totuși, Ianis Hagi a dezvaluit recent, intr-un interviu…

- Deportivo Alaves, echipa internationalului roman Ianis Hagi, a fost invinsa la limita pe terenul formatiei Osasuna Pamplona, scor 0-1, luni seara, in ultimul meci al etapei a 27-a a campionatului de fotbal al Spaniei, potrivit Agerpres. Unicul gol al intalnirii a fost marcat de croatul Ante Budimir…

- Osasuna - Alaves, meci contand pentru etapa a 27-a din campionatul Spaniei, este programat, luni, 4 martie,de la ora 22:00, pe Estadio El Sadar din Pamplona, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 4 si Prima Sport 4.