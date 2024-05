Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola FC Sevilla a invins luni seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Mallorca, in etapa a 32-a din La Liga, informeaza news.ro.Andaluzii au deschis scorul abia in repriza secunda, Youssef En-Nesyri marcand cu o lovitura de cap din centrarea lui Suso, in minutul 61.

- Formatia Lazio Roma a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 4-1, echipa Salernitana, intr-un meci din etapa a 32-a a campionatului Italiei, informeaza news.ro.Invingatorii au marcat prin Anderson ‘7, ’35, Vecino ’14 si Isaksen ’87.

- Formatia FC Metz, antrenata de Ladislau Boloni, a invins, vineri seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, echipa RC Lens, intr-un meci din etapa a 29-a a campionatului Frantei, in care oaspetii au condus cu 1-0, scrie news.ro.

- Echipa spaniola FC Barcelona a caștigat sambata seara, pe teren propriu, scor 1-0, cu echipa Las Palmas, in etapa a 30-a din La Liga, informeaza news.ro. Las Palmas a ramas in zece jucatori din minutul 24, cand portarul Alvaro Valles fost eliminat cu rosu direct dupa un fault comis din pozitia de…

- Echipa spaniola Real Sociedad a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Cadiz, intr-un meci al etapei a 29-a din La Liga, informeaza news.ro. Formatia din San Sebastian s-a impus prin golurile reusite de Mikel Merino, in minutul 28, si de Arsen Zakharyan, in minutul 68.Real…

- Formatia Girona a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0, echipa Rayo Vallecano, in etapa a 26-a a campionatului Spaniei, informeaza news.ro. Golurile au fost marcate de Tigankov, in minutul 52, si Savio, in minutele 90+1 si 90+6.In clasament, Girona are 59 de puncte, fiind pe locul…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FC Sevilla, in etapa a 26-a din La Liga, informeaza news.ro. Madrilenii au marcat in minutul 10, prin Lucas Vazquez, dar golul a fost aulat de VAR. In partea secunda Valverde a lovit bara (min. 49), iar Luka…

- Real Sociedad a fost invinsa, vineri seara, cu 3-1, pe teren propriu, de Villarreal, in prologul etapei a 26-a din La Liga, conform Agerpres. Santi Comesana (17, 47) si Alexander Sorloth (90+5) au marcat golurile oaspetilor, pentru formatia din San Sebastian punctand Mikel Merino (86). Real Sociedad…