- Marti, 16 aprilie, polițiștii din Tauții Magherauș au executat o acțiune, impreuna cu reprezentanți ai R.A.R. Maramureș, pentru verificarea legalitații privind starea tehnica a autovehiculelor. Polițiștii au oprit pentru control peste 20 de autoturisme, fiind aplicate 26 de sancțiuni contravenționale…

- PARC in cartierul Sabiești din Racari, edilul orașului Racari, Marius Caravețeanu a emis astazi, ordinul de incepere pentru lucrarile la parc. Investiția se realizeaza cu finanțare prin Programul Operațional Regional 2014-2020; Axa Prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii orașelor mici și mijlocii.…

- CJ Dambovița a semnat contractul de finanțare pentru achiziționarea a 17 microbuze școlare electrice și hibride, președintele CJ, Corneliu Ștefan și președintele Administrației Fondului pentru Mediu (A.F.M.), Laurențiu Neculaescu au susținut și o conferința de presa. Consiliul Județean Dambovița va…

- Comuna Deda mai bifeaza o reușita. Este vorba de proiectul "Imbunatațirea infrastructurii rutiere in comuna Deda", depus spre finanțare prin Planul Strategic PAC 2023-2027, intervenția DR 28 Crearea/ modernizarea infrastructurii de baza in spațiul rural, a carui finanțare a fost aprobata in cursul zilei…

- Zona centrala din Corunca este intr-un amplu proces de modernizare. Lucrarile sunt finanțate din fonduri proprii, din bugetul local al comunei. Valoarea investiției se ridica la aproximativ 3,5 milioane de lei. Primarul comunei, Takacs Szabolcs Istvan, ne-a oferit detalii despre aceasta investiție,…

- In cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș, din 22 martie, a fost aprobat proiectul tehnic și bugetul privind renovarea energetica a cladirii fostului Hotel Parc, strada Primariei nr. 2. „Valoarea totala a proiectului este de 25 de milioane de lei. Din aceasta suma, 17,8 milioane de lei…

- O imagine recent postata de catre Aeroportul Internațional Maramureș a starnit entuziasm in randul calatorilor, prezentand noul terminal care se apropie de finalizare și este programat sa devina operațional pana la jumatatea acestui an. Noul terminal va asigura deservirea unui volum de 450 pasageri/ora…

- A fost lansata licitația pentru lucrarile ce vizeaza Centura orașului Gaești , CJ Dambovița anunța ca termenul pana la care pot fi depuse ofertele este 15 aprilie. Valoarea totala a lucrarilor este estimata la aproape 85.000.000 de lei! Consiliul Județean Dambovița are asigurata suma de 80.000.000…