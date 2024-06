Stiri pe aceeasi tema

- In doar cateva ore va incepe ultima ședința de Guvern de dinaintea alegerilor locale și europarlamentare, in cadrul careia se va adopta majorarea salariului minim de la 3.300 la 3.700 de lei. Astfel, de la 1 iulie 2024, salariul minim ar trebui sa creasca de la 2.080 de lei net, la 2.350 de lei…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat creșterea salariului minim la 3700 de lei, de la data de 1 iulie. Inițial, se discuta ca aceasta masura va fi adoptata in aceasta saptamana, dar ca urmare a discuțiilor care au existat in coaliție, creșterea salariului minim va fi adoptata in ședința de Guvern de saptamana…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat, dupa reuniunea Consiliului Național Tripartit in care, alaturi de Guvern, sunt reprezentate sindicatele și patronatele, ca salariul minim pe economie va ajunge la 3.700 de lei brut, incepand cu data de 1 iulie.

- „Marea problema e la impozitarea muncii la veniturile mici. Acolo putem spune foarte clar ca este cea mai mare impozitare din UE. Pachetul cerut si de catre Uniunea Europeana si asumat prin PNRR de Romania, indiferent cine l-a semnat si cum au negociat, este de a avea anumite reforme in zona fiscala…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca stie ca este o problema la impozitarea muncii pe venituri mici, fiind „cea mai mare impozitare din UE”, insa nu poate veni cu scaderi ale impozitului pe salariul minim ca sa evite situatia in care numarul angajatilor platiti cu salariul

- Salariul minim pe economie brut de la 1 iunie 2024. Ce facilitate pentru salariați ar putea fi eliminata Salariul minim pe economie brut de la 1 iunie 2024. Ce facilitate pentru salariați ar putea fi eliminata Guvernul planuiește sa majoreze salariul minim pe economie de la 1 iunie 2024, dar la pachet…

- Ne uitam in primul rand la salariul minim pe economie pentru ca acesta trebuie sa creasca pentru a asigura un nivel de trai decent avand in vedere inflația actuala. Știm deja ca in luna iulie va ajunge la valoarea bruta de 3.700 de lei, ceea ce inseamna o valoare neta de 2.217 lei. Și intr-adevar, se…

- Ministerul Transporturilor a modificat indicatorii pentru modernizarea liniei ferate Craiova – Caransebeș, rezultand o valoare cu peste 7 miliarde de lei mai mare fața de cea la care fusesera lansate anterior licitațiile ce au fost anulate din lipsa de ofertanți, scrie Club Feroviar . Trenurile circula…