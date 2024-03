Stiri pe aceeasi tema

- Michaela Deac a dat Romania pe America in urma cu 22 de ani și a ajuns una dintre cele mai cunoscute femei din Chicago, dupa ce a pus bazele unei afaceri. Iși aduce aminte cu drag de viața simpla de la țara și spune ca a ramas același om modest.

- Oana Roman și-a condus ieri, 26 februarie, pe ultimul drum, mama. Mioara Roman s-a stins din viața la 83 de ani, pe 23 februarie, la azilul unde locuia de cațiva ani. Vedeta sufera dupa pierderea mamei, pe care a și visat-o. Oana Roman se afla intr-o vacanța in Egipt vineri, atunci cand a aflat ca mama…

- Gabriel Constantin a dat Romania pe America in urma cu mai bine de 20 de ani. Barbatul este general manager la hotelul Trump. Iși incepe fiecare dimineața in jurul celorlalți manageri și ai angajaților.

- Daca, de regula, telespectatorii o vedeau zilnic la pupitrul știrilor Antena Stars pe Madalina Balan, de aceasta data, va prezenta o noua emisiune. „Visul romanesc - Succes american” spune povestea unor oameni plecați de mulți ani in strainatate, care au ajuns unde și-au propus, in ciuda prejudecaților…

- Incepand de sambata aceasta, de la ora 16.00, Madalina Balan le aduce telespectatorilor povesti de succes ale romanilor care au avut curajul sa lase totul in urma si sa porneasca in aventura vietii lor, de la zero, in Statele Unite ale Americii.

- Catrinel Sandu traiește visul american, dar nu a renunțat la pasiunea ei! Ce face vedeta in Florida. In exclusivitate pentru Star Magazin de la Antena Stars, vedeta a vorbit despre viața ei de acolo. Iata ce face in Florida!

- In 2003 a caștigat premiul cea mai buna voce feminina din Balcani la Festivalul celor Trei Mari din Varna, iar in 2002, trofeul cea mai frumoasa melodie de dragoste din Romania cu piesa „Poate eu, poate tu” a lui Mihai Pocorschi. Astazi, Narcisa Suciu implinește 49 de ani.

- Privește cu atenție, o recunoști pe fetița din imagine cu privire nastrușnica și zambet larg? Destinul a avut planuri mari pentru ea, anii au trecut și a ajuns sa fie cunoscuta in intreaga țara. Mai mult, a fost numita cea mai de succes femeie din Romania, este un adevarat exemplu de urmat. Puțini o…