- Premierul Marcel Ciolacu a discutat cu presedintele Klaus Iohannis pe tema relocarii unui sistem de rachete Patriot in Ucraina, subliniind ca o decizie pe acest subiect se va lua in urma unei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, potrivit spotmedia.ro. La randul sau, ministrul Apararii, Angel…

- Tudose (PSD) face un anunț care il va enerva la culme pe Vladimir Putin: 'E o decizie strategica care va fi luata!'Fostul premier Mihai Tudose afirma ca, in opinia sa, „sunt argumente” pentru ca Romania sa ofere Ucrainei sistemul sau antiaerian Patriot, el aratand ca, in orice caz, o astfel de decizie…

- Generalul in rezerva Virgil Balaceanu a explicat intr-o intervenție la B1 Tv ca Romania nu dispune de aparare anti-aeriana pe toate nivelurile, prin urmare nu va fi oferit Ucrainei singurul sistem Patriot operaționalizat in acest moment. “Și președintele a spus, și cred ca a spus-o și in calitate de…

- Raportul de activitate pe anul 2023 al Consiliului Suprem de Aparare a Țarii (CSAT) indica drept principale amenințari la adresa securitații naționale activitațile Rusiei in țarile din flancul estic al NATO, precum incercari de infiltrare a instituțiilor din domeniul apararii și securitații, atacuri…

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

- Climatul de securitate in regiunea extinsa a Marii Negre a continuat sa se deterioreze din cauza agresiunii militare a Federatiei Ruse impotriva Ucrainei care a modificat fundamental natura si mizele luptei pentru sustinerea democratiei la nivel global, afirma presedintele Iohannis in scrisoarea prin…

- Partenerii internaționali ai Ucrainei nu-i ofera suficienta aparare antiaeriana pentru a se proteja impotriva atacurilor cu rachete rusești, deși au peste 100 de sisteme Patriot in propriile arsenale, a declarat miercuri, 3 aprilie, ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba, intr-un interviu acordat…

- Dmitro Kuleba, ministrul ucrainean de externe, a rabufnit in timpul unui interviu pentru publicația Politico și a cerut sisteme de aparare antiaeriana lasand orice limbaj diplomatic la o parte. Interviul șefului diplomației de la Kiev cu Politico a avut loc luni, la doar o ora dupa ce capitala Ucrainei…