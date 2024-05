Premierul Marcel Ciolacu a declarat ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis pe tema relocarii unui sistem de rachete Patriot in Ucraina, subliniind ca o decizie pe acest subiect se va lua in urma unei sedinte a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii. „Am avut o discutie cu presedintele Romaniei. Urmeaza sa luam o decizie […] The post Ciolacu: „Urmeaza sa luam o decizie in CSAT despre PATRIOT” first appeared on Ziarul National .