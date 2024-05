Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciolacu a declarat, marti, la Brasov, ca a avut o discutie cu presedintele Klaus Iohannis, despre donarea unui sistem Patriot catre Ucraina, el aratand ca urmeaza sa se ia o decizie in CSAT, transmite News.ro.

- Ii ajutam pe ucraineni? Romania va gasi o solutie in privinta cedarii unui sistem Patriot de aparare antiaeriana Ucrainei, a spus presedintele Klaus Iohannis la Washington, saptamana trecuta. „Exista, evident, nevoia unor sisteme de aparare antiaeriana in Ucraina, sisteme avansate, si in acest fel,…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a declarat marți, in SUA, ca in Ucraina e nevoie de sisteme de aparare antiaeriana și ca a existat o discuție intensa despre cine le poate oferi, fiind intrebata și Romania. Șeful statului a adaugat ca a vorbit despre acest subiect și cu Joe Biden și ca va trebui…

- Baterii de sisteme patriot suplimentare vor fi trimise in Ucraina, a anunțat vineri Secretarul general al Alianței Atlantice, Jens Stoltenberg.”NATO a verificat capacitațile existente in cadrul Alianței și sunt sisteme Patriot ce pot fi disponibilizate pentru Ucraina”, a declarat Stoltenberg, vineri,…

- Statele membre NATO au ajuns la un acord cu privire la trimiterea de sisteme de aparare antiaeriana suplimentare in Ucraina, printre care baterii de rachete Patriot, a anuntat vineri secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, Jens Stoltenberg, transmit AFP si Reuters.

- Razboi in Ucraina, ziua 785. Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, a cerut țarilor din Europa sa preia exemplul Germaniei dupa ce aceasta a trimis Ucrainei un sistem suplimentar de aparare antiaeriana Patriot.

