- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marti, la Brașov, ca a discutat cu presedintele Klaus Iohannis pe tema donarii unui sistem de rachete Patriot in Ucraina, precizand ca o decizie in acest sens se va lua intr-o ședința a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.„Am avut o discutie cu presedintele Romaniei.…

- Cerintele de la Washington provoaca tensiuni la Bucuresti. Premierul Marcel Ciolacu spune ca Armata ezita sa doneze un sistem Patriot pentru Ucraina. Asta desi presedintele Klaus Iohannis a dat de inteles ca Romania ar fi deschisa sa ofere Kievului un sistem Patriot, dupa negocierile de la Casa Alba.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski l-a descris marti pe seful statului rus Vladimir Putin drept o „fiara bolnava si cinica”, dupa ce seful Kremlinului a acuzat din nou Ucraina ca se afla intr-un fel sau altul in spatele atacului de vineri seara asupra unei sali de concerte din Moscova, in ciuda…

- Declarația președintelui Klaus Iohannis, conform careia NATO nu are dreptul sa trimita trupe in Ucraina intrucat Ucraina nu este membru al Alianței Atlantice, a fost remarcata inclusiv de agenția de presa oficiala a Rusiei, TASS, care a retransmis-o atat in limba rusa cat și in limba engleza. In ziua…

- "Condamn cu tarie atacul din Odesa din timpul intalnirii dintre presedintele Ucrainei, Volodmir Zelenski, si prim-ministrul Greciei, Kyriakos Mitsotakis. Ne exprimam solidaritatea deplina cu poporul ucrainean si reafirmam sprijinul de neclintit pentru Ucraina atat timp cat este nevoie", a scris Iohannis,…