Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc a folosit un termen extrem de disprețuitor la adresa comunitații LGBT in timp ce a reiterat, in cadrul unei intalniri cu ușile inchise cu episcopii italieni, ca persoanelor gay nu ar trebui sa li se permita sa devina preoți, a relatat presa italiana, citata de Reuters.

- Papa Francisc a folosit un termen extrem de disprețuitor la adresa comunitații LGBT in timp ce a reiterat, in cadrul unei intalniri cu ușile inchise cu episcopii italieni, ca persoanelor gay nu ar trebui sa li se permita sa devina preoți, a relatat presa

- Papa Francisc a recunoscut o a doua minune atribuita lui Carlo Acutis, adolescentul italian care si-a folosit competentele de lucru pe calculator pentru a propaga credinta catolica. Decizia suveranului pontif deschide calea catre proclamarea primului sfant din generatia milenialilor, informeaza Reuters,…

- Vaticanul a emis vineri noi norme care recomanda o abordare prudenta in fata unor fenomene presupuse supranaturale, cum ar fi statui ale Fecioarei Maria care plang si crucifixe din care picura sange, cazuri care timp de secole au starnit interesul credinciosilor catolici, transmite Reuters.Papa Francisc…

- Papa Francisc va efectua primul sau voiaj apostolic din acest an si cel mai lung in cei 11 ani de pontificat in perioada 2-13 septembrie cand va vizita Indonezia, Papua Noua Guinee, Timorul de Est si Singapore, a anuntat vineri Vaticanul, potrivit Reuters, conform Agerpres.

- Papa Francisc a sarit peste citirea omiliei sale in timpul slujbei din Duminica Floriilor la care asistau zeci de mii de oameni in Piata Sfantul Petru, dar a continuat sa prezideze slujba, trasnmite Reuters. Papa, in varsta de 87 de ani, care a suferit de bronsita si gripa in ultima vreme, si a delegat…