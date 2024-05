BCE a anunțat! Consumatorii din zona euro si-au redus asteptarile privind inflatia luna trecuta, arata un studiu al Bancii Centrale Europene publicat marti, intr-un moment in care BCE se pregateste de reducerea dobanzilor, transmit Bloomberg si Reuters. Asteptarile privind inflatia in urmatoarele 12 luni s-au atenuat in aprilie la 2,9%, de la 3% in martie, ajungand la cel mai redus nivel din septembrie 2021. In plus, asteptarile privind inflatia in urmatori trei ani s-au atenuat in aprilie la 2,4%, de la 2,5% in martie, mult peste tinta BCE de 2%. Luna trecuta, rata anuala a inflatiei in zona…