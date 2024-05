Armata obligatorie. Hari Bucur-Marcu: „Doar imbecilii nu ar putea înțelege” Hari Bucur-Marcu , ofițer in rezerva si expert in probleme de securitate, respinge, cu argumente, ipoteza reintroducerii armatei obligatorii. Ba chiar exista nenumarate argumente impotriva acestei idei crețe, spune el. „M-a intrebat un moderator al unei emisiuni de televiziune ce șanse ar fi pentru ca Romania sa treaca din nou la armata obligatorie? De conscripție, cum ar veni. I-am raspuns brutal, cum nu obișnuiesc sa o fac, in general: Singura șansa ca sa se treaca din nou la armata de conscripție este ca generalii din fruntea Armatei, politicienii de la ministrul Apararii in sus, membrii Consiliului… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

