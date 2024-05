Stiri pe aceeasi tema

- Acțiunile Premier Energy au intrat la tranzacționare la Bursa de Valori București, din 28 mai, dupa incheierea perioadei de subscriere IPO, derulata in perioada 8-15 mai, cand au fost cumparate 6,25 milioane de acțiuni oferite in piața de companie, a anunțat, marți BVB. Oferta a fost suprasubscrisa…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de vineri, iar valoarea totala a tranzactiilor a fost de 72 milioane de lei (14,47 milioane de euro), potrivit Agerpres.

- IPO-ul Premier Energy s-a incheiat cu succes, la prețul de 19,5 lei/acțiune, potrivit unui raport publicat, joi, de Bursa de Valori București (BVB) WOOD & Company Financial Services, a.s., in calitate de membru al sindicatului de intermediere in cadrul ofertei publice inițiale a Premier Energy Plc (“Oferta”),…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 6,12 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 21,13 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 8,23 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a crescut cu 64,5 milioane lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea bursiera…

- Acțiunile companiei Gabriel Resources (simbol bursier GBU), deținatoarea proiectului Roșia Montana, au suferit o prabușire totala pe Bursa de Valori din Toronto, apoi pe cea din București, dupa pierderea procesului 'Roșia Montana' cu Romania. Toți acționarii au saracit, aproximativ 850 de milioane de…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a inchis in crestere ultima sedinta de tranzactionare a saptamanii, iar valoarea tranzactiilor a urcat la 47,48 milioane de lei, respectiv 9,55 milioane de euro, informeaza Agerpres. Indicele principal BET a consemnat o apreciere de 0,75%, pana la 16.009,52 puncte,…