- Toti indicii Bursei de Valori Bucuresti (BVB) erau in crestere in sesiunea de marti, dupa 30 de minute de la deschiderea tranzactiilor, indicele de referinta al pietei locale BET inregistrand un avans de 0,13 %, in timp ce indicele BET-FI al societatilor de investitii financiare SIF si al altor entitati…

- Tranzacțiile au fost pe verde total, vineri, la Bursa de Valori București, cu excepția indexului BET-FI, al societaților de investiții financiare, care se depreciase cu 0,83 la suta. Principalul indice al pieței, BET, era in creștere cu 0,35 la suta, pana la 18.105 puncte. Rulajul pe acțiuni a fost…

- Bursa de Valori București a deschis sedința din 7 iunie cu o evoluție mixta a indicilor, pe plus și minus, iar principalul indice al pieței, BET, era in scadere cu 1,25 la suta, la 60 de minute, de la debutul tranzacțiilor. Principalii indici erau in scadere, cu excepția indicelui BET-FI al SIF-urilor…

- Indicele principal BET al Bursei de Valori Bucuresti, care reflecta evolutia celor mai tranzactionate 20 de actiuni, precum Hidroelectrica, Petrom, Banca Transilvania, Romgaz, s-a apreciat cu 2,7 la suta, in luna mai din 2024, acesta fiind cel mai bun ritm de crestere pentru aceasta luna, inregistrat…

- Indicii Bursei de Valori București erau, in totalitate, pe un teritoriu negativ, la inchiderea pieței de tranzacționate, de joi, 30 mai, cu excepția indicelui Societaților de Investiții Financiare. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat o depreciere de 1,14…

- Tranzacțiile de marți, de la Bursa de Valori București (BVB) erau oșcilante, la jumatatea zilei, cu depreciere in majoriate a indexilor, dupa deschidere, indicatorul principal BET, fiind in depreciere cu 0,24 la suta. Indicele BET, care arata evolutia celor mai lichide 20 de companii, a inregistrat…

- La inchiderea tranzacțiilor de la Bursa de Valori București, vineri, in ultima zi de tranzacții a saptamanii 6 – 10 aprilie, toți indicii au fost in creștere, dupa evoluții oscilante pe parcursul zilei. Indicele BET, care arata evoluția celor mai lichide 20 de companii, a inchis, in creștere cu 0,27…

- Dupa minivacanța de 1 Mai și Sarbatorile Pascale, traderii s-au intors in ringul Bursei de Valori București, impulsionați de euforia caștigului, foarte hotarați sa recupereze bani cheltuiți in zilele libere. Bursa a deschis in creștere, la toți indicii, in sedința de marți, cu un rulaj pe acțiuni de…